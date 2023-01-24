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Карпин: отношу себя к российской, а не испанской школе тренеров

Карпин: отношу себя к российской, а не испанской школе тренеров
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что относит себя к российской, а не к испанской школе тренеров.

«К какой школе тренеров себя отношу? К российской, точно не испанской. Да, я играл в футбол в Испании, но тренировал я там только полгода «Мальорку». Всё моё время тренерское прошло в России. То, что есть помощники испанские и я знаком с испанской методикой тренировок — так с ней сейчас все знакомы. Сейчас любой тренер может поехать в Испанию, побудет там на стажировке несколько месяцев и всё то же самое будет делать», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, ранее в качестве футболиста Карпин выступал за испанские «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». С 2014 по 2015 год он возглавлял «Мальорку».

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