«Челси» хочет улучшить предложение по трансферу игрока «Брайтона» Кайседо

«Челси» предпринимает попытки приобрести полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.



Лондонский клуб хочет улучшить предложение по эквадорскому полузащитнику, сообщает Daily Mail.



Ранее клуб предложил за полузащитника примерно € 60 млн, но «Брайтон» не стал рассматривать его, заявив, что Кайседо не покинет команду в январе.



Сообщалось, что Кайседо интересен «Челси» и «Ливерпулю». «Брайтон» готов рассмотреть предложения от € 90 млн.



«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Грэма Поттера набрала 29 очков за 20 проведённых матчей.



В последнем матче с «Лестером» «Брайтон» вырвал ничью и расположился на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ. Команда набрала 31 очко.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: