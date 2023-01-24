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«Челси» хочет улучшить предложение по трансферу игрока «Брайтона» Кайседо

«Челси» хочет улучшить предложение по трансферу игрока «Брайтона» Кайседо
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«Челси» предпринимает попытки приобрести полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Лондонский клуб хочет улучшить предложение по эквадорскому полузащитнику, сообщает Daily Mail.

Ранее клуб предложил за полузащитника примерно € 60 млн, но «Брайтон» не стал рассматривать его, заявив, что Кайседо не покинет команду в январе.

Сообщалось, что Кайседо интересен «Челси» и «Ливерпулю». «Брайтон» готов рассмотреть предложения от € 90 млн.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Грэма Поттера набрала 29 очков за 20 проведённых матчей.

В последнем матче с «Лестером» «Брайтон» вырвал ничью и расположился на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ. Команда набрала 31 очко.

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Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча:

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