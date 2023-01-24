Каряка: первый гол Писарского за «Крылья» похож на мой гол в ворота Эстонии

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка отреагировал на первый забитый мяч 26-летнего российского нападающего Владимира Писарского за самарскую команду.



«Первый гол Писарского за «Крылья» похож на мой забитый мяч в ворота сборной Эстонии. Мне тогда Лоськов так же покатил, но я ударил низом, а Владимир — в «девятку». После таких ударов можно говорить, что у «Крыльев» теперь появился новый специалист по штрафным ударам и вопрос с бьющим со стандартов в команде решен», — приводит слова Каряки Metaratings.



Писарский (Сычевой) перешёл в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне форвард отметился 14 голами в 15 матчах РПЛ, а также отдал две результативных передачи.

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