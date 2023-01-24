Каряка: первый гол Писарского за «Крылья» похож на мой гол в ворота Эстонии
Поделиться
Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка отреагировал на первый забитый мяч 26-летнего российского нападающего Владимира Писарского за самарскую команду.
«Первый гол Писарского за «Крылья» похож на мой забитый мяч в ворота сборной Эстонии. Мне тогда Лоськов так же покатил, но я ударил низом, а Владимир — в «девятку». После таких ударов можно говорить, что у «Крыльев» теперь появился новый специалист по штрафным ударам и вопрос с бьющим со стандартов в команде решен», — приводит слова Каряки Metaratings.
Писарский (Сычевой) перешёл в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне форвард отметился 14 голами в 15 матчах РПЛ, а также отдал две результативных передачи.
Комментарии
- 24 января 2023
-
04:25
-
04:18
-
04:03
-
03:40
-
03:23
-
03:15
-
03:06
-
02:47
-
02:44
-
02:37
-
02:32
-
02:25
-
02:24
-
02:00
-
01:55
-
01:44
-
01:36
-
01:19
-
01:01
-
00:53
-
00:48
-
00:39
-
00:36
-
00:30
-
00:29
-
00:22
-
00:06
-
00:04
- 23 января 2023
-
23:57
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:39
-
23:39
-
23:29
Партнерский контент