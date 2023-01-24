Билялетдинов оценил будущее Бальде и Мойзеса в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов порассуждал о будущем нападающего Бальде Кейта и полузащитника Виктора Мозеса в клубе.



«Почему я думал, что Мозес и Кейта могут не вернуться в «Спартак»? Тут вопрос мотивации, где-то еще финансовая сторона имеет свою силу. В принципе, «Спартак» сделал какие-то аргументы в свою пользу, чтобы оставить Бальде и Виктора, но мы это можем только предполагать.



Усилят ли они «красно-белых»? Опять же, это вопрос их личной мотивации. Если Кейта и Мозес захотят себя проявить, то это будет усиление для «Спартака». Если они они приедут просто отбывать, к примеру, из-за каких-то контрактных обязательств, то вряд ли они усилят команду. Сама мотивация идет в совокупности от видения своего будущего в клубе, желания проявить себя.



Если они будут команду воспринимать, как перевалочный пункт, то ничего не получится. Если они приехали играть в «Спартак» только ради денег, то это может помочь какой-то определенный отрезок времени. Но потом, все равно, желание отойдет на второй план. Футболист хочет все время выигрывать, пересилить себя и чего-то добиться», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.



В РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место с 36 очками после 17 проведенных туров.

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