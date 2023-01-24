УЕФА может ужесточить трансферные правила после перехода Мудрика в «Челси»

УЕФА намерен изменить трансферные правила после того, как ряд клубов чемпионата Англии раскритиковали действия «Челси», сообщает Daily Mail.

УЕФА собирается закрыть лазейку, которая позволила «Челси» распределить стоимость своих рекордных трансферных расходов на срок до восьми лет. Ряд клубов АПЛ обвинили «Челси» в попытке обойти правила финансового «фэйр-плей», используя амортизацию, чтобы распределить стоимость Михаила Мудрика на восемь лет.

Устав ФИФА устанавливает максимальную продолжительность контракта на пять лет, но допускаются исключения, которые «Челси » использовал.

Изменение правил не повлияет на недавние подписания «Челси», но, вероятно, ограничит их пространство для манёвра в последующие трансферные окна.