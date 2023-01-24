Валерий Карпин рассказал о рационе питания футболистов

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о питании футболистов.
«В принципе, мы не контролируем каждодневно рацион футболистов. Они же могут питаться за пределами отеля или той же базы, когда мы находимся в Ростове. Рекомендуем что‑то не принимать, в частности, жирные продукты. В частности, жареную картошку, как вариант. Но это рекомендация, а не запрет. То, что мы говорим под страхом смерти что‑то конкретное не есть, такого нет.
Есть ли игрок, который стабильно приезжает на сборы с лишними килограммами? Думаю, в любой команде такие игроки есть, и даже в «Ростове» сейчас. Всегда же есть люди, предрасположенные к полноте. Кому‑то легче даётся держать себя в определённом весе, кому‑то — сложнее. Это было всегда, везде, во всех клубах и командах. И когда играл, и когда был тренером. Кому‑то больше повезло с генетикой, кому‑то — меньше. Кому‑то больше надо следить за собой во время отпуска и сезона, кому‑то — не так пристально. Это нормально», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
На данный момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
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