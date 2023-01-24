Барков: стадион «Балтики» в 10 раз лучше, чем у участников плей-офф Кубка АФК

Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков, который ранее выступал за таджикистанский «Истиклол», высказался об уровне азиатских команд.

«Точно показали бы неплохо себя в Первой лиге. Про Премьер-Лигу сказать сложнее, но в целом очень сложно сравнивать. Совершенно другой менталитет футбола. Тоже играют, но всё немного отличается от того, что мы представляем в футболе и в наших лигах. Наверное, большую роль играют климат и погода даже в стиле футбола.

В целом, конечно, уровень футбола там заметно отличается. Стадион «Балтики» в 10 раз лучше, чем у участников плей-офф Кубка АФК – второго по значимости клубного турнира Азии. Зато там очень страстно болеют. На всех домашних матчах в Душанбе у нас был полный стадион, который вмещает 23 тысячи человек. Причём финал, куда мы прошли, тоже проходил у нас», — приводит слова Баркова Metaratings.

Ранее сообщалось, что РФС может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).