Юран: Сперцян — отличный футболист, в Нидерландах сможет демонстрировать лучшие качеcтва

Известный отечественный тренер Сергей Юран высказался о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в чемпионат Нидерландов. Армянским футболистом активно интересуется ПСВ.
«Сперцян – отличный футболист, в этом сезоне он показывает то, на что способен. У него есть все шансы заиграть в Европе. Слышал, что у него есть такое желание, думаю, всё возможно.
ПСВ – серьёзный клуб, оттуда можно и перейти в более серьёзный чемпионат. Если есть предложение, то, конечно, нужно уезжать. Думаю, ему стоит перейти в ПСВ. В Нидерландах он сможет демонстрировать свои лучшие качества», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».
Напомним, 22-летний Сперцян является одним из лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, забив девять мячей, к которым добавил шесть результативных передач в 16 сыгранных матчах.
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