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Валерий Карпин рассказал о совместной работе с Михаилом Галактионовым

Валерий Карпин рассказал о совместной работе с Михаилом Галактионовым
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о работе с наставником молодёжной национальной команды Михаилом Галактионовым.

«Что касается продления контракта, то вопрос не ко мне: я и не брал Михаила на работу, и не увольнял. Считаю, мы с ним отлично работали. Мне было комфортно, надеюсь, и ему тоже, с этой точки зрения вопросов никогда не возникало. Обсуждали ребят, которых бы мы хотели посмотреть в первой сборной, которые в какие‑то моменты были у него. То есть предупреждали, что, возможно, данные игроки могут вызываться нами и ему нужно готовиться кого‑то довызывать себе. В общем, был обычный рабочий процесс», – приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Михаил Галактионов также возглавляет московский «Локомотив», куда пришёл из «Пари Нижний Новгород» по ходу сезона-2022/2023.

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