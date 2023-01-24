Бушманов: здорово, что в «Спартаке» играют молодые воспитанники. Это заслуга Абаскаля

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Евгений Бушманов высказался о вкладе главного тренера Гильермо Абаскаля в развитие молодых игроков клуба.

«Что касается сборов, то там всегда присутствуют много молодых игроков. Да, у «Спартака» сейчас много таких футболистов, играющих в основном составе. Это здорово, тем более большинство из них воспитанники академии красно-белых.

Есть ли заслуга Абаскаля? Безусловно, это заслуга тренера. Абаскаль доверяет им, даёт играть и не сажает на скамейку после первой ошибки. Для молодых футболистов это особенно важно», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, в таблице РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место с 36 очками после 17 проведённых туров.