Первый тренер Баринова: мне безумно жаль Диму, испытываю разочарование

Александр Тихонов, первый тренер российского полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, поделился эмоциями о несостоявшемся трансфере игрока в «Бешикташ».
«Переговоры между «Бешикташем» и «Локомотивом» приостановлены? Мне безумно жаль Диму. Испытываю искреннее и большое разочарование, что трансфер такого футболиста сорвался.
Срыв перехода Баринова в Турцию — ошибка «Локомотива». Если в будущем будут продавать этого футболиста в другой клуб, то потеряют на его стоимости ещё больше.
Если бы главным тренером был Юрий Семин, то он бы дал Баринову возможность поиграть в Европе. Однако у Димы есть шансы заиграть в Европе. Верю, что его агент работает над этим. Запас сил у Баринова есть, но переходить надо либо сейчас, либо этим летом. Потом уже будет поздно», – приводит слова Тихонова Sport24.
- 24 января 2023
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