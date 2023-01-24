Форвард «Балтики» Барков: в Таджикистане перед финалом Кубка АФК зарезали на поле барана

Российский нападающий «Балтики» Дмитрий Барков высказался о приношении в жертву баранов перед матчами в Азии.



«Иногда вспоминаю то время. Даже сейчас продолжаю следить за результатами «Истиклола», тем более недавно команду возглавил Игорь Черевченко. Думаю, я мог бы в Азии ещё успешно поиграть.



Условия для жизни в Таджикистане классные. Погода весь год прекрасная. В январе я на подписание приехал в одной кофточке, так же и уезжал в декабре. Ещё очень вкусная еда, хоть и жирная, поэтому приходилось себя контролировать. Вообще, я благодарен Таджикистану за всё. Даже предложение своей будущей жене я сделал в Душанбе!



Точно знаю, что перед финалом Кубка АФК зарезали барана на поле. Считается, что это приносит удачу. Я этого не видел, но отношусь к такому нормально, потому что это местные традиции. Нужно их уважать. Никакого отвращения у меня не было», – приводит слова Баркова Metaratings.