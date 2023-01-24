Историческое достижение Мбаппе, Рыбакина вышла в 1/2 финала АО. Главное к утру

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе отметился историческим достижением, Елена Рыбакина вышла в 1/2 финала Australian Open, главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард покинул команду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Мбаппе — первый игрок в истории «ПСЖ», который забил пять мячей в одном матче.

2. Рыбакина обыграла Остапенко в двух сетах и вышла в 1/2 финала Australian Open.

3. «Эвертон» уволил Лэмпарда с поста главного тренера.

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5. Девушка, обвинившая Дани Алвеса в сексуальном насилии, раскрыла подробности инцидента.

6. УЕФА может ужесточить трансферные правила после перехода Мудрика в «Челси».

7. «Интер» дома уступил «Эмполи», играя в меньшинстве больше тайма.

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