Историческое достижение Мбаппе, Рыбакина вышла в 1/2 финала АО. Главное к утру

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе отметился историческим достижением, Елена Рыбакина вышла в 1/2 финала Australian Open, главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард покинул команду. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Мбаппе — первый игрок в истории «ПСЖ», который забил пять мячей в одном матче.
2. Рыбакина обыграла Остапенко в двух сетах и вышла в 1/2 финала Australian Open.
3. «Эвертон» уволил Лэмпарда с поста главного тренера.
4. Панарин обошёл Кучерова в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ.
5. Девушка, обвинившая Дани Алвеса в сексуальном насилии, раскрыла подробности инцидента.
6. УЕФА может ужесточить трансферные правила после перехода Мудрика в «Челси».
7. «Интер» дома уступил «Эмполи», играя в меньшинстве больше тайма.
8. Овечкин принял участие в утренней тренировке «Вашингтона» впервые после травмы.
9. Новака Джоковича подозревают в жульничестве на Australian Open — 2023.
10. Дубль Кокорина помог «Арису» обыграть «Аполлон» в матче чемпионата Кипра.
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