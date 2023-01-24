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Владимир Габулов объяснил, почему упал уровень российского футбола

Владимир Габулов объяснил, почему упал уровень российского футбола
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о том, что Международная федерация футбольной истории и статистики поставила РПЛ на 80-е место среди национальных чемпионатов по итогам 2022 года.

«Сложно рассуждать, по каким критериям эта организация оценивала уровень нашей высшей лиги. Склонен сделать вывод, что это мнение необъективно.

За 10 лет уровень, конечно, упал. Может, по организации проведения чемпионата не упал, где-то на одном уровне находится. Само качество футбола просело из-за отъезда высококвалифицированных легионеров и общего снижения уровня российских футболистов. Это могло произойти также из-за тренерской составляющей, управленческой деятельности клубов и из-за развития детского футбола», – приводит слова Габулова «РБ Спорт».

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