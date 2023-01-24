Барков: в дни матчей в АФК температура доходила до 50 градусов

Российский нападающий «Балтики» Дмитрий Барков рассказал об играх в Азиатской конфедерации.
«Это высокая температура и влажность. Неподготовленным людям будет очень жарко там играть. В дни матчей температура доходила до 50 градусов, тяжело даже дышать при такой погоде. Сами матчи проходят вечером, когда жара чуть спадает, но бывают исключения. Одна игра проходила в обед, и нам приходилось терпеть, когда было около 50 градусов.
А в Азии приходится терпеть куда более высокие температуры. Если говорить об игре, когда было почти 50 градусов, то было жёстко. Мы вышли без разминки и сразу выскочили из раздевалки на игру.
За два тайма мы сменили полностью три игровых комплекта, всё было насквозь мокрое. Никогда такого не ощущал. Уже после разминки можно было менять форму», – приводит слова Баркова Metaratings.
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