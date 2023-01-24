«Зенит» решил обокрасть ЦСКА, у Дзюбы сорвался переход. Премьер-лига несправедливости #26

Представляем 26-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. РПЛ на зимней паузе, но трансферное окно никто не отменял! Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают состоявшиеся сделки, а также главные инсайды и слухи января.

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Инсайды от Андрея

Таймкоды:



0:00 — Всем привет! Мы вернулись

1:01 — Единственный трансфер ЦСКА. Что с ним не так?

3:22 — ЦСКА лишился легенды (нет)

4:24 — Врачи были в шоке от Фукса. Смешная история от Андрея

4:55 — Безумная теория Миши про Агапова и Чернова

5:34 — ЦСКА хочет избавиться от Гайча. Андрей против!

6:25 — У Андрея флешбэки с дебютного матча Гайча. И другая безумная теория

8:31 — Какие у ЦСКА планы на остаток трансферного окна? Андрей знает

10:00 — Наш друг верит в чудо от «Спартака»

11:13 — «Спартак» завалил деньгами защитника из Парагвая?

12:50 — Наконец-то появился наследник Жиго!

13:16 — Обсуждаем ситуацию Литвинова

14:09 — «Спартак» тоже лишился легенды

15:36 — Зачем вообще брали Мевлю? Он не оправдал важную ставку Абаскаля

16:22 — «Спартак» берёт защитника, который вместе с Чаловым играл у Абаскаля

18:18 — Тавареш мог приехать ещё два года назад

19:30 — Провожаем Рассказова из «Спартака». А как всё начиналось!

20:58 — Возвращаемся к Таварешу. В прошлый раз вместо него приехал топ

21:58 — Очень странные дела с Промесом

25:05 — «Спартак» сыграл первый матч в году. Миша рассказывает, что там было

26:42 — Миша требует больше игрового времени для Зиньковского

27:41 — В России появился бразильский клуб

28:23 — «Зенит» провернул сложную трансферную схему

30:04 — Будущего новичка «Зенита» все ругают

30:36 — «Зенит» забронировал будущую суперзвезду? Не всё так просто

33:09 — Бразильцев из «Зенита» всё время куда-то отправляют. Это правда?

33:52 — Ловрен уехал. Мнения разные

36:23 — «Зенит» снова хочет обокрасть ЦСКА? Трансферная бомба от Андрея

38:53 — Что там с Захаряном и «Челси»? Апдейт главной саги РПЛ

40:06 — ПЛН на минуту превратилась в ХиТ. Всё из-за «Челси»

41:07 — Смолова зовут в Турцию. А стоит ли вообще туда ехать?

44:50 — Баринова тоже звали в Турцию. Рассказываем, почему остался

47:12 — Суровая правда про положение РПЛ в вопросе трансферов

48:00 — «Локо» провернул главный двойной трансфер зимы. Переплатили?

51:29 — Всё внимание Пиняеву, а Глушенкова обидели!

52:22 — У «Локо» неожиданно уехал легионер

53:05 — Изидор тоже собирает вещи, но есть проблема

54:55 — У «Локо» закончились деньги? Ещё подробности о трансферных планах клуба

56:02 — «Великий трансфер Томаса Цорна» (с)

56:59 — У Дзюбы всё сорвалось! А мы рассказываем, что случилось

1:00:48 — Ни слова о «Химках»!

1:01:29 — Прощание и бонусный бэкстейдж