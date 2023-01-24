«Зенит» решил обокрасть ЦСКА, у Дзюбы сорвался переход. Премьер-лига несправедливости #26

Представляем 26-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. РПЛ на зимней паузе, но трансферное окно никто не отменял! Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают состоявшиеся сделки, а также главные инсайды и слухи января.
Таймкоды:
0:00 — Всем привет! Мы вернулись
1:01 — Единственный трансфер ЦСКА. Что с ним не так?
3:22 — ЦСКА лишился легенды (нет)
4:24 — Врачи были в шоке от Фукса. Смешная история от Андрея
4:55 — Безумная теория Миши про Агапова и Чернова
5:34 — ЦСКА хочет избавиться от Гайча. Андрей против!
6:25 — У Андрея флешбэки с дебютного матча Гайча. И другая безумная теория
8:31 — Какие у ЦСКА планы на остаток трансферного окна? Андрей знает
10:00 — Наш друг верит в чудо от «Спартака»
11:13 — «Спартак» завалил деньгами защитника из Парагвая?
12:50 — Наконец-то появился наследник Жиго!
13:16 — Обсуждаем ситуацию Литвинова
14:09 — «Спартак» тоже лишился легенды
15:36 — Зачем вообще брали Мевлю? Он не оправдал важную ставку Абаскаля
16:22 — «Спартак» берёт защитника, который вместе с Чаловым играл у Абаскаля
18:18 — Тавареш мог приехать ещё два года назад
19:30 — Провожаем Рассказова из «Спартака». А как всё начиналось!
20:58 — Возвращаемся к Таварешу. В прошлый раз вместо него приехал топ
21:58 — Очень странные дела с Промесом
25:05 — «Спартак» сыграл первый матч в году. Миша рассказывает, что там было
26:42 — Миша требует больше игрового времени для Зиньковского
27:41 — В России появился бразильский клуб
28:23 — «Зенит» провернул сложную трансферную схему
30:04 — Будущего новичка «Зенита» все ругают
30:36 — «Зенит» забронировал будущую суперзвезду? Не всё так просто
33:09 — Бразильцев из «Зенита» всё время куда-то отправляют. Это правда?
33:52 — Ловрен уехал. Мнения разные
36:23 — «Зенит» снова хочет обокрасть ЦСКА? Трансферная бомба от Андрея
38:53 — Что там с Захаряном и «Челси»? Апдейт главной саги РПЛ
40:06 — ПЛН на минуту превратилась в ХиТ. Всё из-за «Челси»
41:07 — Смолова зовут в Турцию. А стоит ли вообще туда ехать?
44:50 — Баринова тоже звали в Турцию. Рассказываем, почему остался
47:12 — Суровая правда про положение РПЛ в вопросе трансферов
48:00 — «Локо» провернул главный двойной трансфер зимы. Переплатили?
51:29 — Всё внимание Пиняеву, а Глушенкова обидели!
52:22 — У «Локо» неожиданно уехал легионер
53:05 — Изидор тоже собирает вещи, но есть проблема
54:55 — У «Локо» закончились деньги? Ещё подробности о трансферных планах клуба
56:02 — «Великий трансфер Томаса Цорна» (с)
56:59 — У Дзюбы всё сорвалось! А мы рассказываем, что случилось
1:00:48 — Ни слова о «Химках»!
1:01:29 — Прощание и бонусный бэкстейдж
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