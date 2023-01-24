Конте — о Кейне: я хочу помочь выиграть ему трофей с «Тоттенхэмом». Этот клуб в его сердце

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о форварде команды Гарри Кейне. Английский нападающий сравнялся по голам с Джимми Гривзом — лучшим бомбардиром «Тоттенхэма».
«Мы говорим об игроке с фантастическими способностями, невероятными навыками. Конечно, я хотел бы помочь сделать что-то важное. Выиграть что-то с «Тоттенхэмом». Он любит «Тоттенхэм», клуб в его сердце. Было бы хорошо, если бы вместе мы смогли что-то выиграть. Я думаю, что мы должны быть мечтателями. Я поговорил с игроками и сказал, что этот день должен стать для нас отправной точкой.
После поражений можно научиться гораздо большему, чем после побед. Думаю, после игр с «Сити» и с «Арсеналом» было важно хорошо подумать с моими игроками и понять, что, возможно, мы что-то потеряли по сравнению с прошлым сезоном. Но не в нападении, однако мы стали хуже играть в обороне. Когда я говорю об обороне, я говорю обо всей команде. Хотелось увидеть стойкость, желание, волю отстоять результат.
Если мы хотим быть мечтателями, мы должны знать, что Кубок Англии — тяжёлый турнир. Если я увижу это единство, у нас будет время спасти этот сезон. Поражение от «Сити» было странным. Когда ты пропускаешь четыре мяча в одном тайме, значит, вероятно, что-то делаешь не так. Если вы пропускаете 21 гол в 10 играх, возможно, что-то идёт не так», — приводит слова Конте The Guardian.
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