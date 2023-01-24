Алдонин рассказал, нужны ли легионеры клубам РПЛ в период отсутствия еврокубков
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Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался на тему легионеров в Российской Премьер-Лиге. Экс-спортсмен рассказал, какие иностранцы нужны российским клубам в условиях отстранения от еврокубков.
«Надо ли сейчас российским клубам тратиться на легионеров? Если иностранец будет сильнее других игроков, влиять на развитие команды и чемпионата, то тогда он нужен. Не нужно покупать тех легионеров, которые по уровню сопоставимы с российскими футболистами», — приводит слова Евгения Алдонина «РБ Спорт».
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Причиной такого решения футбольных организаций стала политическая ситуация в мире.
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