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Алдонин рассказал, нужны ли легионеры клубам РПЛ в период отсутствия еврокубков

Алдонин рассказал, нужны ли легионеры клубам РПЛ в период отсутствия еврокубков
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Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался на тему легионеров в Российской Премьер-Лиге. Экс-спортсмен рассказал, какие иностранцы нужны российским клубам в условиях отстранения от еврокубков.

«Надо ли сейчас российским клубам тратиться на легионеров? Если иностранец будет сильнее других игроков, влиять на развитие команды и чемпионата, то тогда он нужен. Не нужно покупать тех легионеров, которые по уровню сопоставимы с российскими футболистами», — приводит слова Евгения Алдонина «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Причиной такого решения футбольных организаций стала политическая ситуация в мире.

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