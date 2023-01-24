В «Пари НН» сообщили, что Денис Глушаков присоединился к команде на сборах
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов сообщил, что полузащитник Денис Глушаков, который недавно расторг контракт с «Химками», присоединился к нижегородцам на сборах.
«Денис Глушаков присоединился к команде на втором турецком сборе. Денис — игрок с огромным опытом, у которого нашим молодым футболистам будет чему поучиться и в тренировочном, и в игровом процессе. Пока Глушаков приезжает на просмотр, о подписании контракта сообщим, когда примем это решение», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».
В 14 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги Глушаков отдал одну результативную передачу.
«Пари НН» занимает 12-ю позицию в турнирной таблице российского первенства, в 17 матчах набрав 19 очков.
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