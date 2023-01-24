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Нобоа: не знаю, кто станет чемпионом России. Но, надеюсь, «Сочи» будет наверху

Нобоа: не знаю, кто станет чемпионом России. Но, надеюсь, «Сочи» будет наверху
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от второй половины сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге. Футболист выразил надежду на то, что его команда сможет занять место в верхней части турнирной таблицы.

«Не знаю, кто станет чемпионом России или займёт второе место. Но я буду стараться и надеяться, что «Сочи» будет наверху.

Скоро возобновится чемпионат, будет тяжело, важно выиграть первые матчи и показать хороший результат за эти 11-12 игр», — приводит слова Кристиана Нобоа «РБ Спорт».

Напомним, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — команда Сергея Семака набрала 42 очка в 17 матчах. Второе место занимает «Спартак» (36 очков). «Сочи» (25) — на девятом месте в таблице.

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