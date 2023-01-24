Слуцкий высказался о желании Карпина формировать сборную России из молодых игроков

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о словах нынешнего наставника команды Валерия Карпина, заявившего, что будет комплектовать состав из молодых футболистов.

«Карпин сказал, что будет комплектовать сборную России молодыми игроками? Правильно говорит. Для Смолова, который играл на больших турнирах, для него это не будет мотивационным фактором, а для молодых ребят прекрасная возможность», — сказал Слуцкий в прямом эфире на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

Отметим, что сборная России после решения ФИФА и УЕФА от марта 2022 года не может принимать участия в официальных матчах под эгидой этих организаций. Последним официальным матчем для команды Карпина остается встреча отборочного турнира к ЧМ-2022 с Хорватией (0:1), которая прошла в ноябре 2021 года.