«Ещё не показатель». Леонид Слуцкий высказался об игре Ивана Игнатьева в «Локомотиве»
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Российский тренер Леонид Слуцкий, работавший с нападающим Иваном Игнатьевым в «Рубине», высказался о его карьере. Сейчас форвард представляет «Локомотив».
«Ваня Игнатьев отыграл при мне 17 матчей в стартовом составе. Вероятно, это его карьерный рекорд. Он говорит в интервью, что многое сам переосмыслил. Я буду безумно счастлив, если Ваня сможет добиться многого и реализовать весь свой большой потенциал.
В первой части сезона Игнатьев выглядел неплохо, хотя по большей степени выходил на замену. Какие-то выводы… Четыре мяча, которые он забил, три он положил в одном матче «Оренбургу». Пока это ещё не показатель того, что всё прекрасно и великолепно», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
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