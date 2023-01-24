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Бакайоко станет игроком бывшего клуба Дзюбы. «Челси» и «Милан» одобрили переход

Бакайоко станет игроком бывшего клуба Дзюбы. «Челси» и «Милан» одобрили переход
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Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко, выступающий на правах аренды за «Милан», перейдёт в турецкий «Адана Демирспор». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, 28-летний футболист подпишет контракт до лета 2026 года с зарплатой в € 3 млн за сезон. «Милан» досрочно отпустит из аренды, а «Челси» расторгнет с ним контракт. Французский полузащитник перейдёт в новый клуб на правах свободного агента. Отметим, что ранее за «Адана Демирспор» выступал Артём Дзюба, но клуб расторг с ним контракт в ноябре 2022 года.

В нынешнем сезоне Бакайоко ни разу не выходил на поле в матчах за «Милан». Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.

Полицейские были в шоке от задержания игрока «Милана» Бакайоко. Его спутали с преступником. Июль 2022, Видеоролик:

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