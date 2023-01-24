Бакайоко станет игроком бывшего клуба Дзюбы. «Челси» и «Милан» одобрили переход

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко, выступающий на правах аренды за «Милан», перейдёт в турецкий «Адана Демирспор». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, 28-летний футболист подпишет контракт до лета 2026 года с зарплатой в € 3 млн за сезон. «Милан» досрочно отпустит из аренды, а «Челси» расторгнет с ним контракт. Французский полузащитник перейдёт в новый клуб на правах свободного агента. Отметим, что ранее за «Адана Демирспор» выступал Артём Дзюба, но клуб расторг с ним контракт в ноябре 2022 года.
В нынешнем сезоне Бакайоко ни разу не выходил на поле в матчах за «Милан». Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.
Полицейские были в шоке от задержания игрока «Милана» Бакайоко. Его спутали с преступником. Июль 2022, Видеоролик:
- 24 января 2023
-
12:14
-
12:00
-
11:54
-
11:44
-
11:29
-
11:26
-
11:22
-
11:12
-
11:06
-
11:03
-
10:59
-
10:43
-
10:37
-
10:31
-
10:30
-
10:28
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:55
-
09:51
-
09:45
-
09:44
-
09:40
-
09:20
-
09:16
-
09:15
-
09:02
-
08:47
-
08:40
-
08:30