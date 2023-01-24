«Шахтёр» сообщил «Реалу», что вернёт Тобиаса в случае его ненадобности для «сливочных»

«Шахтёр» рассматривает возможность прекращения аренды 18-летнего бразильского защитника Винисиуса Тобиаса в мадридский «Реал». Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, «Шахтёр» уведомил об этом испанский клуб. «Горняки» готовы прекратить аренду, если «Реалу» не нужен Тобиас. У «сливочных» есть опция выкупа, которую команда по-прежнему не активировала. В 22 матчах нынешнего сезона Тобиас отдал пять результативных передач. Он выступает за молодёжную команду «Реала» и даже приглашался в первую команду, однако за неё по-прежнему не дебютировал.

В «Шахтёр» Тобиас перешёл в январе 2022 года из «Интернасьонала». Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

Видеообзор. «Атлетик» Б — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:

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