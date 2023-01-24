Защитник «Лиона» Мало Гюсто согласовал условия контракта с «Челси»

Защитник «Лиона» Мало Гюсто согласовал условия личного контракта с лондонским «Челси», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что «Лион» намерен сохранить футболиста до конца сезона. Руководство синих видит в 19-летнем Гюсто идеального кандидата для замены основному правому защитнику Рису Джеймсу.



Мало Гюсто выступает за команды структуры «Лиона» с 2016 года. В нынешнем сезоне игрок в 15 матчах чемпионата Франции отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.



Отметим, что француз может стать шестым приобретением лондонцев в январское трансферное окно. Ранее состав «Челси» пополнили форвард «Мольде» Давид Датро Фофана, защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль, полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик и хавбек ПСВ Нони Мадуэке, также состав английского клуба пополнил португальский атакующий полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс, который переехал в Англию на правах аренды до конца сезона.

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