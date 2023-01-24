Кафанов: раньше апреля возвращения Никиты Медведева в строй ждать не стоит

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов раскрыл детали восстановления 28-летнего голкипера Никиты Медведева. Напомним, в сентябре 2022 года футболист получил серьёзную травму связок коленного сустава и выбыл на длительный срок.
«В Германии врачи сказали, что срок восстановления — 7 месяцев. То есть раньше апреля его ждать не стоит.
Чтобы вернуться после длительной паузы, очень важно правильно провести восстановительный период.
Игрок должен постоянно думать о футболе. Надо прокручивать в голове все игровые ситуации, которые видишь с трибуны или по телевизору. Есть понятие идеомоторных тренировок — его надо применять. Расскажу на примере Медведева: Никита смотрел чемпионат мира и в каждом эпизоде ставил себя на место вратаря, анализировал его решения. Это очень важно. Когда он вернётся в строй, мышцы, понятное дело, не будут слушаться, но главное, чтобы в голове были правильные решения», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».
- 24 января 2023
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