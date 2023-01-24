На Евгения Савина возбудили дело за дискредитацию российской армии

На бывшего футболиста Евгения Савина, который ныне ведёт блогерскую деятельность, возбудили административное дело за дискредитацию армии России, информирует «Интерфакс».

Согласно сведениям источника, Тверской суд Москвы рассмотрит протокол в отношении Савина, которому вменили дискредитацию ВС РФ. Экс-футболисту вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Отмечается, что протокол в отношении Евгения был зарегистрирован в суде 23 января. Дата заседания пока не назначена.

Напомним, Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. На своём YouTube-канале блогер опубликовал выпуск с участием украинских футболистов, которые в негативном ключе высказывались о России.