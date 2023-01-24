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Дзаньоло согласовал контракт с «Миланом» до 2027 года. Он хочет остаться в Италии

Дзаньоло согласовал контракт с «Миланом» до 2027 года. Он хочет остаться в Италии
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло достиг соглашения с «Миланом» о контракте до 2027 года, по которому его зарплата составит € 3,5 млн в год плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». Ранее появилась информация, согласно которой «россонери» хотят взять футболиста в аренду с опцией выкупа в размере € 22-25 млн.

Римский клуб, в свою очередь, рассчитывает получить за своего игрока не менее € 30 млн. Также на Дзаньоло претендует «Тоттенхэм», однако приоритетным вариантом для полузащитника является «Милан».

В текущем сезоне Дзаньоло провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. 23-летний итальянец не был заявлен на два последних матча «Ромы» в рамках Серии А, а генеральный директор «волков» Тьягу Пинту заявил, что игрок ставит личные интересы выше командных.

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