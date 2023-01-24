Зарема Салихова объяснила, почему изначально была против Руя Витории в «Спартаке»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила, почему она изначально выступала против экс-тренера красно-белых Руя Витории.

«Почему я невзлюбила Виторию? Я не раз уже говорила по этому поводу — смутила безальтернативность и безыдейность. Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! Тот «Спартак» не играл в четыре защитника — любимой схеме Руя. На переговорах его интересовало только то, как с неустойки, выплаченной арабами, заплатить налоги резидента РФ. Я такого больше ни от одного тренера не слышала. Обычно тренеры вообще контрактные финансовые вопросы не обсуждают, это делает агент до личной встречи с владельцем.



На собеседовании он говорил, что не нужно усиление, для чемпионата этих игроков достаточно. А его агент уже после подписания контракта прислал в августе кандидатов — бывших игроков «Бенфики», играющих в АПЛ стоимостью от 27 млн по «Трансфермаркету». Это как? Что может заставить игроков уйти из АПЛ в РПЛ? Только зарплата на уровне 6-7 млн в год, но не было таких трансферных бюджетов. Это сейчас бывший клуб Руя платит Роналду. Витория, видимо, не понял, что Россия и Саудовская Аравия — разные вселенные, и финансово в том числе», — приводит слова Салиховой Sport24.