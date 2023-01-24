Круговой: Промес начал драку. Нашим игрокам дают шесть матчей, а ему — ни одного

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о массовой драке игроков сине-бело-голубых и «Спартака» в матче Кубка России, по итогам которой красные карточки получили футболисты москвичей Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, а также игроки петербуржцев Малком, Вильмар Барриос и Родригао. КДК РФС позже дисквалифицировал этих футболистов на шесть матчей Кубка России.
«С первых минут «Спартак» начал испытывать наше терпение. Видел, как Соболев постоянно провоцировал и цеплял Родригао. Но мы держались и понимали, что нам надо побеждать. В конце закончилось тем, чем закончилось – неудивительно. Промес полез на Барриоса – и понеслось.
Грязный ли футболист Промес? Не сказал бы. Со мной он нормально себя вёл. Скорее, Соболев может локтями поработать, а Квинси – качественный футболист. Но я не понимаю, почему нашим игрокам дают шесть матчей дисквалификации, а Квинси – 0? Ведь он начал драку. Это странно. На этот вопрос ни у кого нет ответа», — приводит слова Кругового Metaratings.
- 24 января 2023
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