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Евгений Савин отреагировал на возбуждение дела за дискредитацию российской армии

Евгений Савин отреагировал на возбуждение дела за дискредитацию российской армии
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Бывший футболист Евгений Савин, который ныне ведёт блогерскую деятельность, отреагировал на новость о возбуждении на себя административного дела за дискредитацию армии России.

Экс-спортсмен опубликовал в своих соцсетях упомянутую новость и добавил подпись: «Всем салют! Редкий случай, когда горжусь собой».

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы рассмотрит протокол в отношении Савина, которому вменили дискредитацию ВС РФ. Экс-футболисту вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Напомним, Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. На своём YouTube-канале блогер опубликовал выпуск с участием украинских футболистов, которые в негативном ключе высказывались о России.

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