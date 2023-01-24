В «Сочи» ответили на вопрос, намерен ли клуб подавать апелляцию на решение CAS

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос, планирует ли клуб оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Напомним, в мае 2022 года «Сочи» совместно с «Зенитом», «Динамо» и ЦСКА подал в CAS апелляцию на решение об отстранении российских клубов от турниров под эгидой УЕФА.

«Намерены ли мы подавать апелляцию на решение CAS? Наше дальнейшее участие в судебном процессе будет зависеть от того, насколько это коллегиально будет определено», — приводит слова Рубашко Sport24.

Напомним, в марте ФИФА и УЕФА приняли совместное решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Cборная России не смогла сыграть в стыковых матчах к ЧМ-2022, а московский «Спартак» — в 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг».



Данное решение является безвременным: его могут как отменить, так и продлить в любой момент. По этому случаю в российском футболе начали обсуждать вопрос о возможном присоединении к Азиатской конфедерации.