Первый тренер Миранчуков: желаю Антону догнать брата и тоже попасть в Европу

Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, рассказал, что желает выступающему за «Локомотив» Антону попробовать свои силы в Европе, как это сделал его брат. Алексей Миранчук в текущем сезоне на правах аренды выступает за «Торино», права на игрока принадлежат «Аталанте».
«Хочется пожелать Антону догнать своего брата и тоже попасть в Европу. Знаю, он хочет и мечтает. Алексей и Антон — два брата, которые созданы друг для друга. Если будут выступать вместе, то станут играть намного ярче и красивее!» — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В текущем сезоне Серии А Алексей Миранчук провёл за туринцев 13 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его брат в 16 матчах РПЛ за «Локомотив» поразил ворота соперника пять раз, а ещё трижды ассистировал партнёрам.
- 24 января 2023
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