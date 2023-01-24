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Круговой: удивился уходу Ловрена. Но он хорошо провёл ЧМ, поэтому и получил предложение

Круговой: удивился уходу Ловрена. Но он хорошо провёл ЧМ, поэтому и получил предложение
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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, как отреагировал на уход из клуба хорватского защитника Деяна Ловрена. После чемпионата мира в Катаре, на котором «шашечные» завоевали бронзовые медали, Ловрен перешёл в «Лион», за который уже выступал с 2010 по 2013 год.

«Удивился ли уходу Ловрена? Да. Но он провёл хороший чемпионат мира, поэтому и пришло предложение. Для него это хорошая возможность. Вернулся туда, где начиналась его европейская карьера. У нас с ним были нормальные отношения», — приводит слова Кругового Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Круговой провёл за сине-бело-голубых девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.

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