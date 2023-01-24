Фернанду Сантуш назначен главным тренером сборной Польши

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши. Он стал третьим иностранным тренером в истории поляков после Лео Бенхаккера и Паулу Соузы, сообщает Associated Press.

Польский футбольный союз не стал продлевать контракт с экс-наставником Чеславом Михневичем, который вывел команду в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, где его сборная уступила французам со счётом 1:3.

Сантуш после мирового первенства был уволен с поста главного тренера сборной Португалии. Его место занял экс-наставник Бельгии Роберто Мартинес.

На турнире в Катаре португальцы добрались до четвертьфинала, где уступили команде Марокко с минимальным счётом. В 2016 году 68-летний специалист привёл команду к победе на чемпионате Европы.

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