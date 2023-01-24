Хави: я никогда не думал об уходе Кессье. Этот игрок мне нравится

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что рассчитывает на полузащитника Франка Кессье.
«Я никогда не думал об уходе Кессье, он очень хорош. Он был особенно хорош в матче с «Сеутой». Франк даёт много альтернатив в игре, и он футболист, который мне очень нравится», — приводит слова Хави Marca.
26-летний Кессье перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2022 года. В 19 матчах ивуарийский полузащитник провёл на поле 782 минуты, забив два гола и отдав две результативные передачи. Ранее сообщалось, что в услугах Кессье заинтересован «Челси», который может предложить «Барселоне» обменять его на Хакима Зиеша.
Видеообзор. «Барселона» — «Хетафе». Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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