Мойсес Кайседо — об интересе «Челси»: все мои мысли связаны с «Брайтоном»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо прокомментировал слухи об интересе лондонского «Челси». Ранее столичный клуб предложил за полузащитника примерно € 60 млн, но «Брайтон» не стал рассматривать его, заявив, что Кайседо не покинет команду в январе. После этого появилась информация, что синие намерены улучшить предложение.



«Я сосредоточен на «Брайтоне». Я здесь, все мои мысли об этом клубе, поэтому меня не беспокоят внешние факторы», — приводит слова Кайседо журналист Фабрицио Романо.



«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Грэма Поттера набрала 29 очков за 20 проведённых матчей.



В последнем матче с «Лестером» «Брайтон» вырвал ничью и расположился на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ. Команда набрала 31 очко.

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