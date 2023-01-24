Мойсес Кайседо — об интересе «Челси»: все мои мысли связаны с «Брайтоном»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо прокомментировал слухи об интересе лондонского «Челси». Ранее столичный клуб предложил за полузащитника примерно € 60 млн, но «Брайтон» не стал рассматривать его, заявив, что Кайседо не покинет команду в январе. После этого появилась информация, что синие намерены улучшить предложение.
«Я сосредоточен на «Брайтоне». Я здесь, все мои мысли об этом клубе, поэтому меня не беспокоят внешние факторы», — приводит слова Кайседо журналист Фабрицио Романо.
«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Грэма Поттера набрала 29 очков за 20 проведённых матчей.
В последнем матче с «Лестером» «Брайтон» вырвал ничью и расположился на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ. Команда набрала 31 очко.
Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»
- 24 января 2023
-
16:50
-
16:28
-
16:22
-
16:18
-
16:15
-
16:12
-
16:10
-
16:01
-
15:56
-
15:42
-
15:42
-
15:32
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:55
-
14:53
-
14:50
-
14:25
-
14:20
-
14:20
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:47
-
13:45
-
13:36
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:11
-
13:04
-
12:59
-
12:58