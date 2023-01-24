Хави: тер Штеген напоминает мне себя образца моего последнего сезона в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил вратаря команды Марка-Андре тер Штегена.
«Марк находится на впечатляющем уровне. Возможно, он сейчас лучший в «Барселоне». Он напоминает мне Тер Штегена в мой последний игровой год в «Барселоне». Марк-Андре приносит нам результаты в лиге», — приводит слова Хави Marca.
Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В 351 матче за испанскую команду вратарь пропустил 348 мячей и 142 раза сыграл на ноль. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Тер Штеген и Хави вместе играли за «Барселону» в сезоне-2014/2015. Затем испанец перешёл в «Аль-Садд», где и закончил карьеру.
Видеообзор. «Барселона» — «Хетафе». Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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