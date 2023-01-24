Тарханов: будет замечательный тандем, если в «Пари НН» встретятся Дзюба и Глушаков

Бывший тренер «Спартака» и ЦСКА Александр Тарханов оценил перспективу перехода Дениса Глушакова и Артёма Дзюбы в «Пари Нижний Новгород».

«Думаю, что «Пари НН» — отличный вариант для Глушакова. Денис — хороший футболист, он может помочь этой команде. Глушаков находится в хорошей форме, имеет колоссальный опыт за спиной. Будет просто замечательный тандем, если в Нижнем Новгороде встретятся Дзюба и Глушаков», — сказал Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, Глушаков поехал с командой «Пари Нижний Новгород» на зимний сбор, однако стороны ещё не заключили контракт.

«Пари НН» занимает 12-ю позицию в турнирной таблице российского первенства, набрав 19 очков в 17 матчах.