Sky News: Казань лишат возможности проведения Суперкубка УЕФА. Ведутся поиски нового места
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Казань не сможет провести матч за Суперкубок УЕФА, который должен был пройти в столице республики Татарстан в 2023 году. Об этом сообщает Sky News. УЕФА начал поиски нового места проведения турнира.
Такое решение принято из-за отстранения российских клубов и команд в связи с ситуацией на Украине. В мае 2022 года Санкт-Петербург лишился возможности провести финал Лиги чемпионов. Вместо этого решающий матч прошёл в Париже.
Ранее Sky News сообщили, что на ближайшем заседании исполкома УЕФА обсудит текущую ситуацию в российском футболе и намерен узнать о состоянии дел на случай, если ситуация в мире изменится и местные клубы и сборные вновь смогут принимать участие в турнирах под эгидой организации.
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