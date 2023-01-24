«Зенит» проведёт товарищеский матч с клубом из второго дивизиона Катара
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«Зенит» начнёт свои зимние сборы матчем с командой из второго дивизиона чемпионата Катара — «Аль-Бидда». Игра состоится завтра, 25 января. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск, информирует официальный сайт клуба.
Напомним, первый сбор сине-бело-голубых проходит в Катаре с 15 по 28 января. После этого, с 1 по 14 февраля, аналогичный сбор пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах. На обоих сборах команда Сергея Семака проведёт серию товарищеских матчей.
После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу Российский Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 42 очка. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).
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