«Зенит» проведёт товарищеский матч с клубом из второго дивизиона Катара

«Зенит» начнёт свои зимние сборы матчем с командой из второго дивизиона чемпионата Катара — «Аль-Бидда». Игра состоится завтра, 25 января. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, первый сбор сине-бело-голубых проходит в Катаре с 15 по 28 января. После этого, с 1 по 14 февраля, аналогичный сбор пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах. На обоих сборах команда Сергея Семака проведёт серию товарищеских матчей.

После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу Российский Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 42 очка. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).