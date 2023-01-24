Роман Широков: у Глушакова есть опыт выживания, который необходим «Пари НН»

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков поделился мнением о возможном переходе экс-игрока «Химок» Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород». Недавно 35-летний полузащитник присоединился к нижегородцам на тренировочном сборе, однако решение о подписании контракта ещё не принято.



«Надеемся, что Глушаков станет усилением для «Пари НН». Игрок квалифицированный, ему в плюс, что остался в Премьер-лиге — может дальше играть. Не пойдёт что-то в «Пари НН» — можно остаться, при этом показав себя. То есть его не будут забывать.



Если бы ему пришлось уходить лигой ниже, то в РПЛ, скорее всего, не вернулся бы. А так все шансы есть. Для него хороший вариант. Команда не так далеко от Москвы и достаточно неплохая. Опыт выживания, который необходим «Нижнему Новгороду», у Глушакова есть. Для всех хороший вариант», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.