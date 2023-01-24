Агент форварда «Айнтрахта» Борре подтвердил, что «Локомотив» заинтересован в игроке
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Агент Никос Петропулос, представляющий интересы колумбийского форварда «Айнтрахта» Рафаэля Борре, заявил, что московский «Локомотив» заинтересован в услугах его клиента.
«Локомотив» действительно интересуется Рафаэлем, но клуб не принимает предложение по аренде», — приводит слова Петропулоса Sport24.
Ранее СМИ сообщали, что «Айнтрахт» хочет получить за своего футболиста около € 15 млн. Интерес к футболисту также проявляют «Тигрес», «Кремонезе», «Ривер Плейт», «Вальядолид», «Кадис» и «Панатинаикос».
В минувшем сезоне 27-летний колумбиец стал победителем Лиги Европы в составе немецкого клуба. В текущем сезоне Борре провёл за «Айнтрахт» 24 матча, забил два мяча и стал автором двух результативных передач.
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