Возле «Газпром Арены» откроют МФЦ, где можно будет оформить Fan ID

В Санкт-Петербурге планируется открытие МФЦ рядом со стадионом «Зенита», чтобы зрители могли оформить паспорт болельщика прямо у арены. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В «Зените» работают над тем, чтобы облегчить любителям футбола оформление Fan ID. В клубе сообщили, что в настоящий момент совместно с правительством Петербурга прорабатывается возможность открытия офиса МФЦ рядом со стадионом, чтобы каждый зритель смог на месте оформить карту болельщика для быстрого и комфортного попадания на «Газпром Арену».

Оформление Fan ID необходимо для покупки билета или абонемента на матчи чемпионата России по футболу команд Премьер-лиги. Начиная с сезона-2022/2023, это стало обязательным условием для посещения стадионов в пяти городах: Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. После зимнего перерыва карта болельщика будет необходима в остальных городах, где базируются клубы Премьер-лиги: Петербурге, Москве, Краснодаре, Оренбурге, Грозном, Химках и Воронеже.