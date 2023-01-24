«Краснодар» с минимальным счётом обыграл «Бунёдкор» в товарищеском матче

Сегодня, 24 января, состоялся товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и узбекский «Бунёдкор». Игра проходила на стадионе «Зе Севенс» в Дубае, ОАЭ. Матч начался в 15:30 мск. «Краснодар» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Эдуард Сперцян. Игрок реализовал пенальти на 14-й минуте встречи.

«Бунёдкор» является пятикратным чемпионом Узбекистана. В 2008–2010 годах за клуб выступал известный бразильский игрок Ривалдо. Ранее «Бунёдкор» уступил «Ростову» со счётом 0:4 и сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на восьмом месте, набрав 25 очков в 17 матчах. Ближайший официальный матч «быков» состоится 23 февраля: команда сыграет с ЦСКА в Кубке России.