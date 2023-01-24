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Анзор Кавазашвили оценил возможный переход Дениса Глушакова в «Пари НН»

Анзор Кавазашвили оценил возможный переход Дениса Глушакова в «Пари НН»
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в команду «Пари Нижний Новгород».

«Глушаков ещё может играть — это бесспорно. Если перейдёт в «Пари НН», это точно укрепит команду. Мы видели, что Денис в хорошей форме. Поймите, у него такое амплуа, где он постоянно должен двигаться. Глушаков является центральным полузащитником — это связующее звено в любом клубе. Стоять в этой зоне невозможно», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в начале января Глушаков покинул «Химки». За подмосковный клуб Денис выступал с октября 2020 года по январь 2023 года. В нынешнем сезоне Глушаков принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу.

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