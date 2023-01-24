Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой: сейчас в Катаре ничего не напоминает о чемпионате мира

Круговой: сейчас в Катаре ничего не напоминает о чемпионате мира
Комментарии

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, как прошли зимние сборы сине-бело-голубых. Команда Сергея Семака провела первую часть предсезонной подготовки в Катаре.

«Первые шесть дней мы тренировались в двухразовом режиме. Потом сыграли двусторонку и получили свободный вечер. Дальше восстановительная тренировка и снова в работу. Как показывает практика, после выходного или одной тренировки на следующей день даже тяжелее. Порой проще работать без пауз.

Ничего, напоминающего о турнире, в Катаре не осталось. В аэропорту ещё висели флаги, приветствия. А дальше – пустота. Хотя мы живём рядом со стадионом. Гуляли у торгового центра – тоже почти ничего. Только редкие надписи», — приводит слова Кругового Metaratings.

Худшие трансферы в истории «Зенита». Антирейтинг Худшие трансферы в истории «Зенита». Антирейтинг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023