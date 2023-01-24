Круговой: сейчас в Катаре ничего не напоминает о чемпионате мира
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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, как прошли зимние сборы сине-бело-голубых. Команда Сергея Семака провела первую часть предсезонной подготовки в Катаре.
«Первые шесть дней мы тренировались в двухразовом режиме. Потом сыграли двусторонку и получили свободный вечер. Дальше восстановительная тренировка и снова в работу. Как показывает практика, после выходного или одной тренировки на следующей день даже тяжелее. Порой проще работать без пауз.
Ничего, напоминающего о турнире, в Катаре не осталось. В аэропорту ещё висели флаги, приветствия. А дальше – пустота. Хотя мы живём рядом со стадионом. Гуляли у торгового центра – тоже почти ничего. Только редкие надписи», — приводит слова Кругового Metaratings.
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