Команда из Мексики сыграла в поддельной форме «Интера». Склад клуба ограбили перед матчем
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Мексиканский «Левиатан» сыграл в поддельной форме «Интера» в матче чемпионата страны с «Кафеталеросом».
Незадолго до матча злоумышленники ограбили склад команды и вынесли всю игровую форму. В условиях дефицита времени руководство клуба приняло решение закупить футболки с эмблемой миланского «Интера», заклеив название спонсора пластырем.
«Левиатан», игравший в необычных футболках, проиграл «Кафеталеросу» со счётом 0:2. Команды выступают в третьей группе Серии А — третьего по силе дивизиона чемпионата Мексики. Матч стал для «Кафеталероса» первым в сезоне.
Отметим, что «Интер» также уступил в последнем матче. Команда проиграла «Эмполи» со счётом 0:1 и осталась на третьей строчке в таблице Серии А.
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