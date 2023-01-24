Команда из Мексики сыграла в поддельной форме «Интера». Склад клуба ограбили перед матчем

Мексиканский «Левиатан» сыграл в поддельной форме «Интера» в матче чемпионата страны с «Кафеталеросом».

Незадолго до матча злоумышленники ограбили склад команды и вынесли всю игровую форму. В условиях дефицита времени руководство клуба приняло решение закупить футболки с эмблемой миланского «Интера», заклеив название спонсора пластырем.

«Левиатан», игравший в необычных футболках, проиграл «Кафеталеросу» со счётом 0:2. Команды выступают в третьей группе Серии А — третьего по силе дивизиона чемпионата Мексики. Матч стал для «Кафеталероса» первым в сезоне.

Отметим, что «Интер» также уступил в последнем матче. Команда проиграла «Эмполи» со счётом 0:1 и осталась на третьей строчке в таблице Серии А.