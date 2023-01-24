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Женские команды «Барселоны» и «Севильи» дисквалифицировали из Кубка Испании

Женские команды «Барселоны» и «Севильи» дисквалифицировали из Кубка Испании
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение дисквалифицировать женские команды «Барселоны» и «Севильи» за использование в турнире отстранённых футболисток, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, футболистка «Барселоны» Гейсе Феррейра сыграла в матче 1/8 финала женского Кубка Испании с «Осасуной» (9:0). Однако бразильянка не отбыла дисквалификацию, которую она получила в своём последнем матче турнира. «Севилья», в свою очередь, вывела на поле полузащитницу Нагоре Кальдерон в матче 1/8 финала турнира с «Вильярреалом» (1:0). При этом дисквалификация, полученная Кальдерон в Кубке в прошлом сезоне, была перенесена на текущий сезон.

Таким образом, «Барселона» и «Севилья» выбыли из женского Кубка Испании, их места в следующей стадии займут «Осасуна» и «Вильярреал» соответственно. У клубов есть 10 дней, чтобы подать апелляцию на это решение RFEF.

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