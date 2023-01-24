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В РФС объявили итоги встречи с УЕФА, на которой обсудили возвращение российских команд

В РФС объявили итоги встречи с УЕФА, на которой обсудили возвращение российских команд
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Российский Футбольный Союза (РФС) огласил итоги встречи с Союзом Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА), на которой рассматривалось возвращение российских команд в международные турниры.

«Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале», — говорится в заявлении пресс-службы коммуникаций РФС.

Напомним, в конце декабря 2022 года РФС создал специальную рабочую группу для изучения вопроса возможности перехода России в Азию в связи отстранением российских клубов и сборной от участия в официальных международных матчах.

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